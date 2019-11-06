خاص| الصريطي: ألتقي بأنوشكا لأول مرة في "اطمني".. ولا يقلقني عرضه على الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان سامح الصريطي إنه يواصل حاليا تصوير دوره في مسلسله الدرامي الجديد "اطمني"، الذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ60 حلقة، داخل فيلا ما بين الصحراوي والشيخ زايد.

وأضاف الصريطي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يجسد خلال العمل شقيق "سميرة" التي تجسد دورها الفنانة أنوشكا، معربا عن سعادته بالتعاون الأول الذي يجمعه معها بشكل مباشر وجهًا لوجه في الدراما.

وعن تعاونه مع شيرين وأنوشكا، فقال: "اشتغلت مع شيرين، في العديد من الأعمال في بداية حياتي الفنية وحتى الأعمال التي خضتها مؤخرا، بينما أنوشكا على الرغم من كونها صديقة عزيزة، فإن هذا العمل يسجل التعاون الأول بيينا في مشاهد مباشرة، والتعاون الثاني بعد تجربتي معها في مسلسل السيدة الأولى، ولكن لم نلتق فيها وجهًا لوجه".

وتابع: "متحمس جدًا لخوض (اطمني)، كونها تجربة جيدة تحمل نص رائع، ومخرج ناجح، ومنتجين محترمين عايزين يعملوا حاجة كويسة، وفريق عمل درامي ناجح، بالإضافة إلى أنها تجربة ستعرض على المنصات الرقمية".

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وعن رأيه في عرضه على المنصات الرقمية فقال: "تجربة المسلسلات عبر المنصات الرقمية، أعتقد أنه سيكون مجال آخر، وأرض تانية، ومساحة أخرى للإبداع عبر المنصات الرقمية، وده أكثر حاجة جذبتني لخوضها، وأنها ستكون لها في المستقبل مكانة كبيرة بين الجمهور وعشاق الدراما".

وأشار إلى أن المسلسل سيتم عرضه خارج السباق الرمضاني، موضحًا أن عرض لأعمال الدرامية خارج رمضان شيء إيجابي، "حتي لا نترك هذه الفترة البعيدة عن رمضان للأعمال غير العربية مثل المسلسلات التركية والأرجنتينية وغيرها".

وأضاف: "تجربة الأعمال الطويلة ذات الـ60 حلقة، ليست جديدة عليا، وبدأتها بمسلسل مطلوب رجال، ومسلسل المنتقم كان 120 حلقة، وعشت تجربة الأعمال الطويلة وشوفت مدى ارتباط الجمهور بها، والناس متعايشين مع شخصيات المسلسل وكأنهم عايشين معاهم".

مسلسل "اطمنى" يشارك فى بطولته أيضا أحمد حاتم، يسرا اللوزي ورشا مهدي، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج أحمد يسري، ويعرض عبر منصة viu.