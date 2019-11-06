عمرو دياب يحتل صدارة ترند تويتر بعد تسريب أول يوم في البعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 10:40 صباحاً - تصدرت أغنية الفنان عمرو دياب "أول يوم في البعد"، المركز الأول في الترند المحلي لموقع تويتر بعد ساعات قليلة من تسريبها مساء أمس الثلاثاء، برغم طرح القناة الرسمية لعمرو دياب أغنية أخرى بعنوان "قدام مرايتها" من ألبومه المنتظر "أنا غير".

الأغنية تم تسريبها فور طرحها عبر الخدمة المدفوعة لإحدى شركات الاتصالات الراعية لألبوم "أنا غير" وحققت نسب مشاهدة عالية واعتبرها عشاق المطرب الملقب ب "الهضبة" أول أغنية حقيقية تستكمل مسار عمرو دياب بعيدا عن الأغنيات الخفيفة مثل "يوم تلات".

أول يوم في البعد من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع أسامة الهندي، وتقول كلمات الأغنية: "أول يوم في البعد يوم بيعدي سنين، عمر ما بين عمرين، ماشي لوحدك تسأل نفسك هو أنا رايح فين، أول يوم في البعد لما تبات مجروح، والأحلام بتروح، إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح، لينا حياة مع بعض هنعوضها منين وهنعوضها بمين، أول يوم من يوم معرفتك قلبي يموت.

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عمرو دياب أصدر 7 أغنيات فقط من ألبومه الجديد

يذكر أن عمرو دياب أصدر حتى اللحظة 7 أغنيات فقط من ألبومه الجديد منها "بحبه"، "أنا غير" و"يوم تلات" و"قدام مرايتها" و"متغير"، وأعلن سابقا عن طرح الألبوم كاملا خلال شهر أكتوبر الماضي، ولكن المنصة الرقمية صاحبة حقوق الألبوم عدلت من تاريخ صدوره ليصبح الأول من يناير 2020.

ويتعاون دياب في ألبوم "أنا غير" مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، نادر عبد الله، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد مرزوق، وأسامة مصطفى، ومع الملحنين: عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكي، ومحمد رحيم، ويعود للتعاون مع الشاعر مدحت العدل بعد انقطاع دام 20 عاما، ويتولى التوزيع الموسيقي حميد الشاعري وأسامة الهندي والمفاجأة هي تواجد الموزع حسن الشافعي بإغنيتين.

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