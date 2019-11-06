بدرية طلبة في مشهد خطير بعد رفضها الاستعانة بدوبلير.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية بدرية طلبة، عن مشهد خطير، قامت بتصويره بنفسها ورفضت الاستعانة بدوبلير من أجل القيام به.
بدرية طلبة، نشرت فيديو لها مع الفنانة هند صبري، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “عملت شجاعة مردتش الدوبلير يشتغل بدالي بدرية السقا مسلسل إمبراطورية مين”، وتظره بدرية طلبة وهي معلقة في شرفة المنزل، دون أن تستند على شيء.
مسلسل “إمبراطورية مين”، من إنتاج رمضان 1435هـ/2014م، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة مصرية مقيمة في الخارج، وفي يوم من الأيام، يستبد الحنين بكل من الأب والأم (عمر شاهين وهند صبري)، فيقرران العودة إلى مصر، ويوافق الأبناء على هذا القرار على مضض، وبعد العودة تواجه العائلة العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية التي لم تكن لتخطر لهما على بال.. اسم المسلسل مستوحى من اسم فيلم أُنتج عام1973 هو إمبراطورية ميم.
من ناحية أخرى تشارك بدرية طلبة في مسلسل “فلانتينو”، مع الفنان الكبير عادل إمام، ومن المقرر عرضه عبر السباق الرمضاني المقبل، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، و طارق الابيارى، وهدى المفتى، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.
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