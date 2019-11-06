أول رد من شريف منير على أزمة إبنته: “اشتكيتكم لربنا”!

متابعة بتجــــــــرد: بعد صمته الطويل وعدم رده على الأزمة التي أثارتها ابنته أسما بمهاجمتها للشيخ الشعراوي ووصفه بالتطرف تدخل الفنان شريف منير للدفاع عن ابنته الإعلامية وخبيرة التجميل أسما، من الهجوم الذي يشنه عليها بعض ‏رواد مواقع التواصل الاجتماعي.‏

ونشر عبر حسابه الخاص على فايسبوك صورًا لتعليقات بعض المهاجمين لابنته، والتي تعرض هو وابنته ‏فيها للسب من قبلهم، وعلق عليها قائلًا: “تفتكروا لو فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي على قيد الحياة وقرأ ‏دفاع الناس عنه وعن الدين الإسلامي بالتعليقات دي، كان هيبقى رأيه إيه؟ ملحوظة أنا آسف على الألفاظ ‏النابية اللي أكيد يعاقب عليها القانون، متهيألي مش محتاج أعمل محضر، في مباحث الإنترنت عن الأشخاص ‏المحترمين اللي علقوا، أكيد عندهم علم”.‏

وتابع: “ده جزء بسيط من مجمل التعليقات المؤذية ليا ولبنتي ولكل عيلتي، يا ريت كل أب وكل بنت يحطوا ‏نفسهم مكاني أنا وبنتي، محمد ناصر طلع وقال إني مكنتش معترف إن أسما بنتي، ولسة معترف بيها قريب بعد ‏مشاكل بيني وبين والدتها الله يرحمها”.‏

واختتم منشوره قائلا: “إنتم متخيلين الافتراء والخوض في الأعراض وصل لفين؟ محمد ناصر وكل ‏اللي علقوا بالأذى ده أنا اشتكيتكم لربنا وهتشوفوا النتيجة قريب جدًا، ده إحساسي اللي أنا مصدقة، آسف ‏للإطالة”.‏