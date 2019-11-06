بيرين سات تكشف سبب رفضها فيلم “العشق الممنوع” مع كيفانش تاتليتوغ

متابعة بتجـــــــــــرد: نفت النجمة التركية بيرين سات الأخبار التي انتشرت مؤخرًا عن سبب رفضها تقديم فيلم “العشق الممنوع” إلى جانب زميلها النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، وشريكها في بطولة المسلسل الذي حمل نفس الإسم وحقق نجاحًا كبيرًا في تركيا وعدد كبير من بلدان العالم.

وأكدت بيرين أن السبب الحقيقي ليس له علاقة بالمشاهد الحميمة مع كيفانش. وتابعت النجمة المحبوبة أنها رفضت عرض فيلم “​العشق الممنوع​” نظرًا لإنشغالها بعدة أمور، كما رحّبت بالعمل مع النجم التركي كيفانش تاتليتوغ في أعمال مقبلة.

وأكدت ​بيرين سات​ أنها غير نادمة على تقديم المشاهد الجريئة في مسلسلاتها سابقًا، مشيرة إلى أن القبلات التي أدتها كانت تخدم قصة العمل وتفيده.

وأضافت بيرين أن تركيا حازت على أعلى نسب بزيارة المواقع الإباحية الأجنبية، متسائلة عن عدم الحديث عن ذلك والإستمرار فقط بانتقاد أدوارها التمثيلية.

الجدير ذكره أن بيرين اشتهرت في العالم العربي بدور “سمر” في العشق الممنوع”.