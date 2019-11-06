تشاغلار ارطغرل يتغلب على منافسيه ويحصل على جائزة أفضل ممثل

متابعة بتجــــــــــــرد: يحقق النجم التركي ​تشاغلار ارطغرل​ نجاحًا كبيرًا بمسلسله الجديد “​العشق الفاخر​” والذي يحظى بنسبة متابعة عالية في تركيا والوطن العربي.

ونظرًا لتمتعه بقدرات تمثيلية كبيرة وحضور لافت، نال تشاغلار يوم أمس الثلاثاء جائزة “أفضل ممثل” في مسلسل رومانسي كوميدي وهو “العشق الفاخر”، مقدمة من جمعية الصحفيين الأتراك.

وقد تعرف الجمهور في الوطن العربي على تشاغلار من خلال مسلسل “فضيلة وبناتها” بدور “يزن”، وقد استطاع هذا المسلسل أن يحقق شهرة كبيرة، رغم الأجواء المتوترة التي كانت متواجدة في الواقع بين أبطال العمل.

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على صعيد آخر، تعاقد تشاغلار ارطغرل على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “الفتاة السيئة”، حيث من المقرر ان يبدأ التصوير خلال شهر نيسان/أبريل المقبل.

ويلعب “ارطغرل” في المسلسل دور رجل أعمال يدعى “كرك” متعدد العلاقات النسائية، وهو ما يُعرّضه للعديد من المشاكل خاصة مع ظهور بطلة العمل التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

ودخلت حاليًا الشركة المنتجة للعمل في مفاوضات مع عدد من النجوم للمشاركة في المسلسل، على أن يتم التعاقد مع بطلة للعمل خلال الايام القليلة القادمة.