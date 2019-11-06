نادين نسيب نجيم ترفع الصوت مجددًا من قلب الثورة اللبنانية

متابعة بتجـــــــــــرد: رفعت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مرّة جديدة الصوت من قلب الثورة اللبنانية، وطالبت بتشكيل حكومة مستقلة من غير الأحزاب السياسية.

وأكدت نادين في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” أن مطلب الثوار هو أن يكون الوزراء في الحكومة الجديدة من أصحاب الكفاءة والإختصاص وليس لديهم إنتماء لأي حزب سياسي.

وتساءلت نادين نسيب نجيم من أين أتت فكرة حكومة مكونة من “تكنو سياسيين” طالما أن الشعب ثار على كل الأحزاب السياسية اللبنانية.

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ونشرت نجيم فيديو لها عبر “تويتر” وعلقت عليه بالتالي: “بكل أنحاء العالم وبالقاموس اسمها تكنوقراط .. ب لبنان اسمها تكنوسياسيين كيف زبطت معهم ما بعرف طيب عبالنا حكومة تكنو بلا سياسيين و بلا .. هيك الكل بيرتاح ونحنا منبسط، فهمت عليك”.

تجدر الإشارة إلى أن نجيم شاركت لأكثر من يوم في التظاهرات منذ بدئها في 17 تشرين الأول الجاري واستمرارها لليوم الـ 19 على التوالي.