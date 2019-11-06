عبد المجيد عبد الله يَظهرُ بشكل مفاجىء بليلة سهم.. وأصالة تبكي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجئ الفنان السّعوديّ عبدالمجيد عبدالله، جمهوره في "ليلة سهم" ضمن فعاليات موسم الرياض بتواجده عبر تقنيّة الفيديو كونفرانس، معتذرًا عن عدم قدرته على الحضور شخصيًا.

وقدّم عبد المجيد الشّكر والامتنان للموسيقار السّعوديّ سهم وأشاد بأعماله وفنّه، فيما بدا الأخير متأثرًا وسعيدًا بحضور عبد المجيد وكلامه.

وعبّر عبد المجيد عبد الله عن سعادته بهذه المشاركة كما وجّه الشّكر للفنانة أصالة، بكلمات رقيقة مادحة؛ قائلًا: "تحية للعزيزة والغالية حبيبة قلبي، أصالة هالإنسانة التي أعجز أيش أقول عنها فنانة عظيمة وتستاهل الحب والتقدير"، وتسبّبت كلماته في بكاء أصالة التي تواجدت في المقصورة الرّئيسيّة للقاعة.

وقال خلال الفيديو: "ظروفي لم تسمح لي بالتواجد خلال الحفل، ولكن المهندس سالم الهندي أتاح لي التواجد معكم من خلال الفيديو"، موجهًا رسالة شكر خاصّة لكلّ الفنانين الذين شاركوا في الحفل.

و شملتْ "ليلة سهم"، عددًا كبيرًا من أشهر نجوم الوطن العربي، وتعتبر هي الفكرة الأولى من نوعها التي يجتمع فيها عدد من النجوم لأداء أغنيات خاصّة بملحن واحد فقط، وهو الملحّن السّعوديّ "سهم".

واحتفى موسم الرّياض، في ليلة ملأها الطرب والفنّ والألحان الموسيقية الخالدة، بسهم،في حفلة تكريمية، حضرها أكثر من 22 ألف شخص في مسرح محمد عبده في منطقة البوليفارد في الرياض، وأحياها كلٌّ من أصالة نصري، ماجد المهندس، رابح صقر، إسماعيل مبارك، وأميمة طالب، بالإضافة لعبد المجيد عبد الله عبر الفيديو.

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فيما نفدت تذاكر حفلة "ليلة سهم"، والتي تُعدّ أضخم سهرة غنائية في موسم الرياض، بعد إقبال غير مسبوق، بمجرد طرحها مسجلة رقمًا قياسيًا في الإقبال على تذاكر حفلة غنائية؛ نظرًا لمشاركة كبار نجوم الأغنية الخليجية والعربية فيها، وما يتميّز به سهم من مكانة موسيقيّة عالية، حيث غنى من إبداعاته أهمّ فناني الخليج والوطن العربيّ، وحقّقت ألحانه نجاحات باهرة.

يُذكر أنّ سهم هو لقب الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز الذي امتهن الفنّ بدافع الحبّ والإبداع، وإيمان تامّ بأنّ الأغنية الرائعة هي جزء من الحياة.

ولعلّ من أهمّ الأسباب التي جعلت منه ملحنًا بارزًا، دراسته المكثفة للموسيقى في أمريكا، وأنّه قارئ نهم لكلّ ما يخصّ الموسيقى.