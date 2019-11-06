نجلاء بدر تكشف عن تفاصيل تصوير شبر مية

أكدت الفنانة نجلاء بدر، أنها تواصل خلال الفترة الحالية تصوير أحداث مسلسلها الجديد "شبر مية" في أكثر من لوكيشن داخلي وخارجي، وذلك في العمل الذي عرض منه 20 حلقة على قناة "دي إم سي".

وأشارت "بدر"، إلى أنها صورت أكثر من 35 حلقة من العمل الذي يصل إلى 50 حلقة، ويتبقى لها 20 يوم فقط وتنتهي بشكل كامل من تصوير العمل الذي ينتمي لأعمال الدراما الاجتماعية.

ومسلسل "شبر مية" مكون من 50 حلقة، ومأخوذ من الفورمات الأجنبي، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ورجاء الجداوي، ومراد مكرم، ونهى عابدين، ومحمد علي رزق، وثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وهو من إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة "سينرجي" ومها سليم، وتأليف ورشة مكونة من 5 مؤلفين.

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