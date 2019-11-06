مايا نصري ضيفة هشام عباس ببرنامج شريط كوكتيل

يستضيف برنامج "شريط كوكتيل"، الذى يقدمه الفنان هشام عباس عبر قناة الحياة، ، غدًا الخميس، فى تمام العاشرة والنصف مساءً، المطربة مايا نصرى لتكشف عن مشوارها الفنى.

برنامج "شريط كوكتيل" يذاع يوم الخميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.

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