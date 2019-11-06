"هشام خارما" و"هيثم شاكر" ضيفا شيرين حمدى فى ON Set

القاهرة - لايف ستايل
يحل المؤلف الموسيقي هشام خارما والمطرب هيثم شاكر، ضيوفًا على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، وذلك في حلقة غدا الخميس، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.
يتحدث هشام خارما عن الموسيقى التي ألفها والجديد الذي يستعد له الفترة المقبلة، كما يوضح الفرق بين أنواع الموسيقى، وسر تميز أعماله.في نفس الحلقة، يستضيف البرنامج هيثم شاكر الذي يقدم أبرز أغنياته، ويتحدث عن أهم الأعمال الغنائية التي قدمها، وكذلك أحلامه وطموحاته المستقبلة. يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومى الخميس والجمعة فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.
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