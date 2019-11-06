شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الحجر: عرض فيلم "شيهانة" عن الإرهاب فى سوريا نهاية نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج خالد الحجر لـ"الخليج 365" عن موعد عرض فيلمه "شيهانة" قائلا: "الفيلم سيعرض فى كل الدول العربية خلال شهر نوفمبر، وبعد عرضه التجارى سيشارك فى عدد من المهرجانات السينمائية .

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فيلم "شيهانة" تدور أحداثه حول العمليات الإرهابية التى تقوم بها داعش فى سوريا، من خطف وقتل وتعذيب وتفجيرات فى مناطق عديدة وبطلة الفيلم تحمل اسم "شيهانة"، وهى طفلة تعيش فى سوريا وتتعرض أسرتها لهجوم من قبل داعش ويتم اختطافها، ويدور الفيلم فى إطار تشويقى حول الصراع الإنسانى وهو من تأليف وفاء بكر.

يذكر أن آخر أفلام المخرج خالد الحجر هو فيلم "جريمة الإيموبيليا" من تأليفه وإخراجه، وشارك فى بطولته طارق عبد العزيز، هانى عادل، ناهد السباعي، عزة الحسيني، أحمد عبد الله محمود، دعاء طعيمة.