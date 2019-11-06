شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوما لخروج بيومى فؤاد من صندوق حمدى الميرغنى ليذهب لمأذون كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الفنان بيومى فؤاد خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفنى، إذ يشارك فى عملين أحدهما للدراما والآخر للسينما، الأول "اتنين فى الصندوق" مع حمدى الميرغنى وأوس أوس، والثانى" البعض لا يذهب للمأذون مرتين " للنجم كريم عبد العزيز.

كشف بيومى فؤاد آخرتطورات مسلسل " اتنين فى الصندوق " بأنه استكمل مجددًا تصوير جزء من مشاهده فى دولة المغرب مع الميرغنى وأوس أوس، ويتبقى ما يقرب من 15 يوما للانتهاء من تصويرالعمل ككل والانتقال إلى مرحلة المونتاچ والمكساچ ليعرض خارج السباق الرمضانى .

وتدورأحداث مسلسل "اتنين فى الصندوق" فى إطار كوميدى اجتماعى حول فئة عمال النظافة الذين يتعرضون لعدد من المشكلات فى المجتمع ، بطولة حمدى الميرغنى ,أوس أوس, بيومى فؤاد, صلاح عبد الله , نهى عابدين, انتصار, رحاب الجمل, أحمد عبد الله محمود, هايدى رفعت، سيناريو وحوار لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.

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كما يشارك بيومى فؤاد فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين " للنجم كريم عبد العزيز ويجسد دورمسئول فى الدولة ويتبقى له 5 أيام تصوير للانتهاء من مشاهده المتبقية.

تدورأحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" فى إطار كوميدى اجتماعى حول دخول النجم كريم عبد العزيزوالذى يقدم شخصيه مقدم برامج فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى التى تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض ثم يقابل الفنانة دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها .

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ,دينا الشربينى ,ماجد الكدوانى ,بيومى فؤاد ,محمد ثروت ,أحمد حلاوة وغيرهم من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان أحمد فهمى والفنانة شيماء سيف وآخرون، سيناريو وحوار أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

وعلى الجانب الأخر ينتظر الفنان بيومى فؤاد عرض فيلم "ديدو" المقررعرضه فى دورالعرض السينمائى فى رأس السنة آخر بطولة كريم فهمى، حمدى الميرغنى، أحمد فتحى , محمد ثروت ,هدى المفتى وغيرهم من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف وهم أحمد فهمى، هشام ماجد، سيناريو وحوار كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح .