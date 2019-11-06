كارول سماحة: “اشتقت للتمثيل” وتختار هؤلاء الممثلين لمشاركتها البطولة

متابعة بتجــــــــــرد: على هامش مشاركتها في حفل خاص لصالح مركز سرطان الأطفال في أبو ظبي، أكدت النجمة اللبنانية كارول سماحة أنها من بعد فيلم “بالصدفة”، تتمنى المشاركة بفيلم في مصر أو أي دولة عربية أخرى.

وأشارت كارول في لقاء خاص مع كاميرا “عرب وود” إلى أن أنها تحب أن تمثل إلى جانب عدد كبير من الممثلين المصريين، من بينهم أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، أمير كرارة وغيرهم.

ونفت كارول سماحة إبتعادها عن الدراما التلفزيونية من بعد مسلسل “الشحرورة” وقالت: “أنا منفتحة على أي عرض جيد ومناسب. مسلسل (الشحرورة) كان متعباً جداً وأخذت إجازة من بعده ولكني جاهزة حاليًا لأي عمل مناسب لأنني أحب التمثيل وإشتقت إليه”.

كذلك أوضحت كارول سماحة، أنها تفضل أن تدخل السوق الخليجي باللهجة اللبنانية وأيضًا بالأغنية المصرية، لأنها عرفت من خلالهما، وأضافت: “شاركت أخيرًا في حفل في السعودية، في مهرجان عكاظ وغنيت باللغة الفصحى. سبق أن غنيت باللهجة الخليجية، ولكن يجب أن يعرف الفنان بأي أعمال يصدقه الناس”.

وعن جديدها أشارت كارول إلى أنها كانت بجولة فنية في كندا، وهي سوف تطرح عددًا كبيرًا من الأغاني في العام 2020 مضيفة أنها سوف تتوجه في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى مكسيكو حيث ستحيي حفلاً هناك.