في يوم ميلاده.. رابح صقر يُحلق في الصدارة!

متابعة بتجـــــــــرد: يحتفي الفنان السعودي رابح صقر في السادس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر بيوم ميلاده.

وبدورهم محبو صقر الأغنية العربية، بدأو الإحتفالات منذ الساعات الأولى على حلول هذا اليوم المميّز بالنسبة لهم، فملأوا مواقع التواصل الإجتماعي برسائل التهنئة والتصاميم التي نفذوها خصيصًا لهذه المناسبة السعيدة، فتصدّر اسم “رابح صقر” قائمة العبارات الأكثر تداولًا في عدد كبير من بلدان الخليج والوطن العربي.

ورابح صقر في رصيده العديد من النجاحات الفنية، ومسيرة حافلة لأكثر من ثلاثة عقود أثرى بها الساحة الخليجية والعربية بأعماله الغنائية.

“يا نسيم الليل” كان عنوانًا لأول ألبوم غنائي له في عام 1982، لتكون هذه الأغنية خالدة إلى يومنا هذا، كما أنها أيقونة الأفراح والمناسبات والحفلات الغنائية، وكذلك صارت ملاذًا للشباب والشابات يؤدونها في المناسبات الغنائية.

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ورغم توقفه عن الغناء خمسة أعوام بعد طرحه ألبوم “رابح 96″، فإن محبته الكبيرة للموسيقى والفن دفعته للاستمرارية من خلال الجلسات الغنائية، والإشراف الموسيقي على ألبومات نجوم الأغنية الخليجية.

تراث ثقافي وموروث فني قدمه رابح صقر في الساحة الفنية، ليكون أحد أبرز روافد الأغنية السعودية والخليجية بما يقدمه من إبداعات في الوطن العربي، وقدَّمَ رابح خلال مسيرته الغنائية أكثر من 30 ألبومًا غنائيًّا، وأكثر من 50 حفلة غنائية، و28 فيديو كليب.

من أسرة موقع “بتجــــــرد” نتقدّم بأحرّ التهاني من رابح صقر، ونتمنى له دوام السعادة والإستقرار والنجاح.