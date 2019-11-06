كاتي برايس تتركُ ابنتها في وضع محزن وترتدي ملابس بـ 5 آلاف دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من حياتها العاطفية إلى إدمانها عمليات التجميل، دائمًا ما تكون العارضة البريطانية السّابقة كاتي برايس موضع جدل كبير، وخاصّة فيما يتعلّق بحياتها الشخصيّة وإعلانها أنّها على مشارف الإفلاس مؤخرًا.

وفي أحدث ظهور لها، شوهدت كاتي (41 عامًا) الاثنين، برفقة طفليها "باني" و"جيت" وكلبها "جوليوس" في أحد الشوارع، وكانت طفلتها "باني" هي من لفت الأنظار.

فحسبما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصدت العدسات سير "باني" (5 سنوات) حافية القدمين في الشارع وعلى أرض مبتلة نتيجة هطول الأمطار، بينما اعتمدت والدتها إطلالة باهظة تبلغ قيمتها 5 آلاف دولار.

بالإضافة إلى ذلك، شُوهدت كاتي في نفس اليوم وهي تحمل حقائب باهظة من ماركات فاخرة، بما في ذلك غوتشي ولوي فيتون وكريستيان لوبوتان، ممّا أثار التساؤلات والمخاوف بشأن حالة كاتي المادية، وكيف تركت ابنتها حافية القدمين، بينما اعتمدت إطلالة باهظة!.

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يُعدّ ذلك أحدث ظهور لكاتي، بعدما تمّ الكشف الشّهر الماضي عن أنها تعاني من مشاكل مالية، وأنها على وشك الإفلاس التامّ في غضون 6 أسابيع بعد فشلها في سداد مدفوعاتها الشّهريّة.

ويأتي رصد العدسات لكاتي برايس برفقة طفليها الاثنين، بعدما تداولته الأخبار من استئنافها علاقتها بخطيبها "كريس بويسون"، وذلك بعد فترة قصيرة من خيانتها له مع عامل بناء يُدعى "تشارلز ديوري".

وتواجه كاتي حاليًا دعاوى قضائية من الدائنين ومصلحة الضرائب، بعدما تمّ الكشف أنّها بدّدت ثروتها البالغة 58 مليون دولار. كما يُذكر أنّها في ديسمبر الماضي قدّمت للمحكمة العليا خطّة لسداد ديونها تُعرف باسم "الترتيب الطوعي الفردي"، وهو نظام يُعدّ بديلاً رسميًا للأفراد الذين يرغبون في تجنّب الإفلاس.

هذا وكشفت أحدث التقارير أن ديون كاتي تقدر بـ 312 ألف دولار، كما يُذكر أنّ المحكمة عيّنت وصيًا لبيع أصولها، بما في ذلك منزلها في غرب ساسكس البالغ ثمنه 3 ملايين دولار، وذلك في حال لم تلتزم كاتي بخطّة سداد ديونها.

يُذكر أنّ كاتي لم تحضر الجلسة الأخيرة فيما يتعلّق بالدعاوى القضائية ضدّها في المحكمة في الشّهر الماضي، ومن المقرّر أنْ تكون آخر جلسة يتقرر فيها إعلان إفلاس كاتي رسميًا، في يوم 27 نوفمبر الجاري.