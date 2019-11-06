شكرا لقرائتكم خبر عن إيما واتسون عن حياتها العاطفية: أنا شريك ذاتى ولست وحيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الممثلة العالمية إيما واتسون، أمس، إنها تعتبر شريكا ذاتيا لنفسها في العلاقة العاطفية وليست وحيدة كما تصفها العديد من التقارير الإعلامية.

وحلت واتسون صاحبة الـ 29 عاماً، أمس، ضيفة مع بريتيش فوج، وناقشت حياتها الشخصية والفنية، والضغوط التي تتعرض لها لاقترابها من سن الثلاثين بدون الدخول في علاقة عاطفية، والتي صدمت الجمهور الحاضر بأنها لا تصف نفسها بأنها وحيدة وأنها تمثل لنفسها علاقة ذاتية.

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واتسون الشهيرة باسم هيرميون جرانجر في سلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة، اعترفت بأنها تواجه العديد من الضغوطات النفسية لاقتراب سن الثلاثين منها، التي ستحتفل به في أبريل المقبل، وقالت: "إذا لم تكن قد بنيت منزلاً، ولم يكن لديك زوج وكنت تبلغ الـ 30 فأنت لست مستقرا، وتمتلك قدرا كبيرا من القلق".

ولم تكن واتسون الأولى التى أطلقت عبارات غريبة من نوعها بخصوص الارتباط، فأطلق الممثل جوينيث بالترو، مصلحة "فك الارتباط الواعى" بعد انتهاء علاقته مع صديقة مغنى "كولدبلاي" الشهير كريس مارتن، عام 2014.