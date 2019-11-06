رنا سماحة بالأبيض والفرو في أحدث جلسة تصوير: "أضحك وماتشلش هم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت المطربة رنا سماحة مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت سماحة في الصور بإطلالة مميزة، إذ ارتدت ملابس من اللون الأبيض، وجاكيت من الفرو، وعلقت: "أضحك ماتشلش هم حاجة".
كانت الفنانة رنا سماحة، قد طرحت أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب "أميرة الحب" أكتوبر الماضي، عبر القناة الرسمية لشركة لايف ستايلز ستوديوز.
"أميرة الحب" من كلمات وألحان محمد رفاعى وتوزيع الموزع التركى سوات أيدوغان، والكليب من إخراج اللبنانى عادل سرحان وتم تصويره في لبنان، بينما تمت مرحلة الميكساج والمونتاج في لندن.
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