محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، حفلات للفرقة القومية للفنون الشعبية، اعتبارا من يوم الخميس 7 نوفمبر الجاري على مسرح البالون بالعجوزة.
إذ تقدم الفرقة روائع استعراضاتها، التي تميزت بها طول تاريخها الفني، فى تمام الساعة 9 من مساء أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، لمدة 15 ليلة عرض طول الشهر.
يتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر استعراضات الفرقة منها "الموشح، المجوز، الفتوات، الحجالة، الغوازي، أم الخلول، البمبوطية، التنورة، الحصان، الملايا، العصا".
كانت هذه تفاصيل خبر 4 حفلات أسبوعيا لـ"القومية للفنون" على مسرح البالون.. غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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