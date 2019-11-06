تراند اليوم : نجل "حلا شيحة" يكشف عن رأيه فيها بعد خلعها الحجاب...

أثارت الفنانة حلا شيحة موجة جديدة من الجدل بعدما كشف نجلها عن رأيه فيها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل عن الحجاب في أعقاب خلعه.

ونشرت "حلا شيحة" حوارا دار بينها وبين نجلها الصغير ، وأخبرته أنها سوف تنشر صورة (دون حجاب) وطلبت منه أن يخبرها بشيء تكتبه على الصورة ، ليفاجئها برده قائلا: "اكتبي أحلى مامي في الدنيا".

وقالت "حلا" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "لما أبنك يشوفك أحلى أم وأحلى ست في الدنيا .. بسأل أحمد أكتب ايه قالي اكتبي يا مامي أحسن واحدة".

وكانت حلا شيحة قللت من أهمية الحجاب مؤكدة أنه ليس الأساس والدليل أنه ذُكر بمنتصف المصحف حسب رأيها .

