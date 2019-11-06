شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "وانت قصادى" تجمع بين إليسا والملحن مدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة إليسا فى ألبومها الجديد فى أغنية تحمل اسم "وأنت قصادى" من كلمات ملاك عادل وتوزيع أحمد عبدالسلام وتقدمها إليسا بشكل مختلف عن أعمالها السابقة، ويراهن عليها بقوة، كما أكد مدين فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .

إليسا ومدين قدما عددا من الأغنيات الناجحة والتى وصلت إلى حوالى أكثر من 10 أغانى جمعت بينهم من ضمنها " عمرى ابتدا "، وغيرها ووصفها بالمطربة التى تحب فنها وتقدر جمهورها فى كل الوطن العربى.

من ناحية أخرى يتعاون الملحن مدين مع المطرب خالد سليم فى أغنية جديدة تحمل اسم "عشمنى" وهى من كلمات هشام صادق وتوزيع أحمد عادل ويراهن عليها خلال الفترة المقبلة حيث تقدمه بشكل مختلف وجديد عليه تماما .

لم تكن هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها مدين مع خالد سليم حيث تعاونا قبل ذلك فى عدد من الأغانى من ضمنها أغنية "حبيت حياتى" و"أحلى وردة" وغيرها .

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وكانت آخر أعمال الملحن مدين اغنية "جمالو" التى طرحتها المطربة ديانا حداد من كلمات ملاك عادل وتوزيع أحمد عبد السلام، حاملة فيها أسلوباً غنائياً مميزاً فيها الكثير من كلمات العشق والغزل وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن .