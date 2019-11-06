شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تريلر لـ مسلسل الخيال العلمى His Dark Materials قبل طرحه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO عن أخر تريلر لمسلسلها الجديد His Dark Materials، من خلال الحساب الرسمي للشبكة المشاركة في الإنتاج BBC، ومن المقررأن يبدأ عرضه اليوم من خلال الشبكة.

مسلسل His Dark Materials من بطولة كيت كونور، ارشي بارنز، دافني كين، تايلر هاويت، لين هولدر، أندرو سكوت، أمير ويلسون، إيان بيك، العمل يدور في إطار خيال علمى ودراما.

تعتبررواية His Dark Materials المقتبس منها المسلسل الجديد واحدة من الأعمال التي احتوت على الكثيرمن الخيال العلمى المشوق للكباروالصغار، والتي تدورحول تقدم ليرا التي تعيش في عالم موازٍ حيث تتشابك العلوم واللاهوت والسحر، ويكشف بحث ليرا عن صديق مختطف عن مؤامرة شريرة تضم أطفالًا مختطفين، ويتحول إلى سعي لفهم ظاهرة غامضة تسمى الغبار.

في خلال رحلة ليرا ينضم إليها "ويل" الصبي الذي يمتلك سكينًا يمكنه قطع النوافذ بين العالمين، وعندما تتعرف ليرا على حقيقة والديها ومصيرها المتنبأ بهما، يجد الشابين نفسهما قد حوصرا في حرب ضد القوى السماوية التي تمتد عبر العديد من العوالم.