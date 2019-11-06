شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب بعد عرض فيلمه بأيام قرطاج السينمائية: جمهور تونس زكى ومحب للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج الذي انتهت مؤخرا،عرض فيلم " حبيب " للمخرج شادي فؤاد بطولة الفنان سيد رجب ولاقي الفيلم رد فعل كبير

”الخليج 365” حاورالنجم سيد رجب حول شخصيته التي يقدمها في الفيلم ورد فعل الجمهورالتونسي في العرض الأول للفيلم، بالإضافة لكيفية تقديمه لشخصية " حبيب " الحلاق التي سمي الفيلم علي اسمها .

في البداية، قال النجم سيد رجب: لأول مرة أشارك في مهرجان أيام قرطاج السينمائية بفيلم سينمائي في إحدي مسابقاته، وأنا بالفعل سعيد جدا بالفيلم منذ قراءة السيناريو لأنه بسيط وشاعري وانساني، وهذا كان السبب الأول الذي دفعني لقبول المشاركة بالفيلم ومخرج الفيلم شادي فؤاد مجتهد وشاطروممتلك لأدواته كمخرج وحين عرض السيناريو اطلعني علي الديكوباج الخاص بالفيلم وكان كل مشهد مرسوم ومعد قبل التصوير .



الفنان سيد رجب قبل عرض فيلمه حبيب

أما عن رد فعل الجمهور التونسي عند أول عرض للفيلم قال: الجمهور التونسي جمهورذكي وشاطرومحب للسينما واتمني كل جمهور العالم العربي يكون مثل جمهورتونس بأيام قرطاج السينمائية .

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أما عن الشخصية التي قدمها وكيف استطاع أن يتقمصها فقال: قدمت شخصية الحلاق للمرة الاولي ولكني "اشتغلت" مع المخرج ومع نفسي عليها ووضعت تفاصيل وعملنا بروفات علي كل تفاصيل" الحلاق" بداية من "ماسكة المشط والمقص" والمشية وكل تفاصيل لغة الجسد للشخصية .

وعن أصعب مشاهده بالفيلم الروائي القصير" حبيب " قال : بشكل شخصي لا يوجد لدي مشهد صعب وآخر سهل كل مشهد بالنسبة لي صعب وسهل وممتع فالشخصية عندما تتكون بداخلي أتعامل مع الموضوع النابع من الشخصية وليس التكنيك .

وحول كونه نجم معروف ومع ذلك يقدم أفلام روائية قصيرة قال: بالفعل أحب السينما الروائية القصيرة ولكني أحب التمثيل بشكل عام في أي قالب سواء تمثيل مسرحية أو فيلم أو مسلسل طالما أمثل شخصية خارج شخصيتي أكون مستمتع جدا بما أقدمه .

وفي ختام حديثه قال سيد رجب : اشكرالجمهورالتونسي علي تشجيعه ورؤيته واستقباله الصادق للفيلم وإحساسه به، فقد منحني أنا والمخرج دعم يطمئننا عندما نعرض الفيلم في مصر.