شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم السابع من مسلسل الأكشن Ray Donovan يعود نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Showtime عن أول تريلر للموسم السابع من مسلسل Ray Donovan، وذلك من خلال الحساب الرسمي للمسلسل على موقع التغريدات تويتر، ومن المقرر أن يطرح في 17 نوفمبر من العام الجارى، وسيتضمن المسلسل 10 حلقات تطرح متتالية.
المسلسل الأمريكى "Ray Donovan" من إنتاج شبكة تليفزيون "Showtime"، تم عرض الموسم الأول منه فى منتصف 2013 لكن بعرض الحلقات الدعائية الأولى قد حققت رقما قياسيا فى المشاهدة، وأصبح أعلى نسبة مشاهدة فى تاريخ شبكة showtime، المسلسل من بطولة لييف شرايبر، باولا مالكومسون، جون فويت، إيدى مارسان.
تدور أحداث المسلسل فى إطار بوليسى فى مدينة لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا، وفيها يعيش "راى دونوفان" الذى جاء من مدينة بوسطن ويعمل كـ"مخلص" يتسطيع إنجاز كل المهام غير القانونية بشكل قانونى مقابل أجر، ويعمل فى مؤسسة تمتلكها عائلته ذات النفوذ والثروة الكبيرين، يخرج والد "ميكى دونوفان" من السجن ويتسبب فى مشاكل قانونية كبيرة للشركة، ويقف راى عاجًزا عن حل مشاكل عائلته الخاصة.
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