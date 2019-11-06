كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 05:49 صباحاً - عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن خيبة املها بسبب مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

ففي الوقت الذي يطالب فيها المتظاهرون اللبنانيون بحكومة انقاذية من الاختصاصيين خالية من السياسيين يبدو ان الامور تسير في اتجاه حكومة مختلطة من الاختصاصيين والسياسيين وهو ما يطلق عليه في لبنان اسم تكنوسياسيين.

ونشرت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو قصير وهي تردد “فهمت عليك فهمت عليكم” وعلقت كاتبة: “بكل أنحاء العالم و بالقاموس اسمها تكنوقراط .. ب لبنان اسمها تكنوسياسيين

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نادين نسيب نجيم محتارة بين التكنوقراط والتكنوسياسين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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