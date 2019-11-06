كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 05:49 صباحاً - رزقت الفنانة والإعلامية الاماراتية رؤى الصبان بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامي حمود الفايز. ونشر الإعلامي حمود الفايز صورة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن بها استقباله ابنته الأولى والتي اطلقوا عليها اسم “شيخة” قائلا:” ولله الحمد والمنّة .. رُزقنا قبل قليل ب “مولودة” أسأل الله ان يرزقنا واياكم من حيث لا نحتسب .”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر رؤى الصبان ترزق بمولودتها الاولى.. وتطلق عليها اسم “شيخة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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