شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول تريلر رسمى لفيلم الدراما الجديد The Banker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Apple عن أول تريلر رسمى لفيلمها الجديد The Banker، والذى من المقرر أن يعرض على المنصة الإلكترونية في 6 ديسمبر من العام الجارى، الفيلم يدور في إطار دراما تشويقية.

فيلم The Banker من بطولة صامويل جاكسون، نيا لونج، نيكولاس هولت، أنتوني ماكي، جيسي تي، كولم مينى، بول بن فيكتور، جريجوري آلان ويليامز، مايكل هارني، تايلور بلاك، جيمس دومونت، رودا جريفيس، الفليم من إخراج جورج نولفي الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع براد كين، نيسول ر. ليفي، ديفيد لويس سميث، ستان يونجر.

Advertisements

يدور فيلم The Banker على القصة الحقيقية لاثنين من رواد الأعمال الأمريكيين من أصول أفريقية (جاكسون وماكي)، اللذين استعانا خلال الخمسينيات برجل أبيض من الطبقة العاملة (هولت) للتظاهر بأنه رئيس إمبراطورية أعمالهم أثناء قيامهم بدور البواب، والسائق.

يذكر أنه بدأت شبكة Apple Tv العمل في 100 دولة بالولايات المتحدة منذ 1 نوفمبر الجارى، كما قامت الشبكة بتجديد بعض من مسلسلاتها الأصلية لموسم ثانى، وذلك قبل أيام من عرض الموسم الأول للعمل، ومن تلك الأعمال مسلسل See.

ويقوم ببطولة المسلسل كل من النجم العالمى جايسون موموا، الفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، ياديرا جيفارا-بريب، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، ارشي ماداكابي، كريستيان سلون، كما كلفت الحلقة الواحدة من المسلسل 15 مليون دولار، والعمل سيتكون من 10 حلقات.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم تجديد مجموعة من مسلسلات الخدمة الجديدة وهم Dickinson، وLittle America، وHome Before Dark أيضا.