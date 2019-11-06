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شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الساحرات.. شاهد كيف احتفلت كايلى جينر وكلو كاردشيان بعيد ميلاد والدتهما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها تسعى نجمة تليفزيون الواقع كايلى جينر، لاستعراض مفاتنها وجمالها من جهة ومنتجاتها العالمية من جهة أخرى عبر صفحاتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وبالتحديد عبر موقع تبادل الصور إنستجرام، حيث نشرت صورة لها وهى على ظهر سيارتها المرسيدس بصحبة شقيقتها كلو كاردشيان ووالدتهما، وعدد من صديقتهن المقربات.
ونالت هذه الصورة استحسان المتابعين لنجمتى تليفزيون الواقع، خاصة وأنها تجمعهما بوالدتهما وعدد من صديقتهن الحسناوات.
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