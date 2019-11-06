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لقاء الساحرات.. شاهد كيف احتفلت كايلى جينر وكلو كاردشيان بعيد ميلاد والدتهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتها تسعى نجمة تليفزيون الواقع كايلى جينر، لاستعراض مفاتنها وجمالها من جهة ومنتجاتها العالمية من جهة أخرى عبر صفحاتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وبالتحديد عبر موقع تبادل الصور إنستجرام، حيث نشرت صورة لها وهى على ظهر سيارتها المرسيدس بصحبة شقيقتها كلو كاردشيان ووالدتهما، وعدد من صديقتهن المقربات. 

 

ونشرت كلو كاردشيان نفس الصورة عبر صفحتها على إنستجرام بجانب كايلى جينر، حيث كانت هذه الصورة بمثابة بعض طقوس الاحتفال بـ عيد ميلاد والدتهما.

 

ونالت هذه الصورة استحسان المتابعين لنجمتى تليفزيون الواقع، خاصة وأنها تجمعهما بوالدتهما وعدد من صديقتهن الحسناوات.

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يذكر أن كايلى جينر تعد أصغر مليارديرة فى العالم، حيث يبلغ عمرها 22 عاماً، وحققت أموالا طائلة من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، التى استغلتها فى التسويق الجيد لمنتجاتها. 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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