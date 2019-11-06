شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بعد مشاركته فى المسيرة الخضراء: شكرًا للملك محمد السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم محمد رمضان الشكر للملك محمد السادس ملك المغرب، بعدما وجهت له الدعوة لحضور احتفالية المغاربة بالمسيرة الخضراء، حيث يحتفلون بها كل عام فى السادس من نوفمبر. وأقيمت احتفالية المسيرة الخضراء بمنطقة العيون بمدينة مراكش، وحضرها بجانب محمد رمضان مخرج الكليبات المصرى حسام الحسينى، وعدد من مشاهير العالم منهم أسطورة البرتغال لويس فيجو، واللاعب الدولى السابق صامويل إيتو أحد أساطرة المنتخب الكاميرونى، وعدد أخر من مشاهير الرياضة والفن من مختلف أنحاء العالم. Advertisements ونشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته على موقع تبادل الصور إنستجرام، صورة له وهو داخل الطائرة عائدا من المغرب قائلا: "شكرا جلالة الملك محمد السادس، شكراً مراكش".

محمد رمضان

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