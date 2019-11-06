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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بعد مشاركته فى المسيرة الخضراء: شكرًا للملك محمد السادس والان مع تفاصيل الخبر
ونشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته على موقع تبادل الصور إنستجرام، صورة له وهو داخل الطائرة عائدا من المغرب قائلا: "شكرا جلالة الملك محمد السادس، شكراً مراكش".
محمد رمضان
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