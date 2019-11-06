صور| هبة مجدي بـ"الجلباب" في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها صورًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت الفنانة هبة مجدي في الصور بإطلالة مميزة، مرتدية "جلباب"، من كواليس مسرحية "الملك لير"، وعلق: "الملك لير في موسم الرياض".

ووصلت أسرة مسرحية الملك لير، بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، أمس الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، في ثاني جولاتها الخارجية بعد مشاركتها الناجحة في موسم جدة الترفيهي.

تشارك هبة مجدي في بطولة مسرحية "الملك لير"، أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، ويشارك في البطولة رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، ونضال الشافعي.