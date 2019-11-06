مؤلف مسلسل"ابن الوليد" يرد على جمال بخيب: "مصدوم.. وكنت أنتظر منك الدعم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

رد السيناريست إسلام حافظ، مؤلف مسلسل سيف الله، الذي يتناول قصة خالد بن الوليد، على هجوم الشاعر الكبير جمال بخيت، الذي طالب بالاهتمام بالتاريخ الفرعوني، أو الاهتمام بالشخصيات الإسلامية مثل "ابن سينا".

وكتب حافظ، عبر حسابه على فيسبوك: "حضرتك معترض وشايف إن في شخصيات تاريخية أهم من خالد بن الوليد زي أحمس ورمسيس الثاني وأحمد عرابي وابن سينا و ابن خلدون، وكل من ذكرتهم شخصيات تستحق أعمال تخلدهم، لأنهم بالفعل أثروا في التاريخ، لكن حضرتك معترض وبتسأل لماذا خالد بن الوليد؟ حضرتك بتتريق وبتقول (بتحب التاريخ الإسلامي وبتموت في الإسلام والمسلمين!!)، أنا مع إعلاني عن المشروع قُلت إنه أحد أحلامي أعمل السيرة الذاتية لخالد بن الوليد والسيرة الذاتية لأحمس وضيف عليهم كليوباترا".

وأضاف: "قلت إني في قمة سعادتي إن في منتج مصري متحمس وبيجازف بمشروع زي ده، أنا بجد نفسي أفهم إيه اللي يمنع حضرتك مثلا يعني تتمنى يطلع عمل مشرف خصوصا أنه إنتاج مصري أو أبسط شيء تقولنا بالتوفيق، ولا هو لازم تنظير وخلاص؟".

وتابع: "عموما، اه يا أستاذ أنا بحب التاريخ الإسلامي، وهذا ليس ادعاء للفضيلة أو بسبب نزعة دينية، يا أستاذنا مصر جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية بمعناها الثقافي والاجتماعي وليس الديني فقط، والأمة الإسلامية والإسلام جزء لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية فقد أثر فيها بشكل كبير، وما زال وسيظل سواء اختلفت أو اتفقت معه وخالد بن الوليد أحد الرموز المهمة، ومن أهم القادة العسكرين في التاريخ سواء أنت مع أو ضد ما صنعه فهو في النهاية شخصية درامية من الطراز الأول لهذا نصنع مسلسلا عن خالد بن الوليد".

واستطرد: "أنا اتعلمت من حضرتك حاجات كتير جدا، أنا دخلت كلية الإعلام بسببك، أنا مصدوم لأني كنت منتظر منك دعم وللأسف لم أجده".

كان بخيت قد كتب عبر حسابه على فيس بوك: "هو ليه المسلسل التاريخي المصري يبقى خالد بن الوليد أو هارون الرشيد؟؟ هو ما ينفعش يبقى أحمس أو رمسيس التاني أو حتشبسوت أو تحتمتس التالت أو حور محب؟؟

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وأضاف بخيت: "بلاش التاريخ المصري القديم، خلينا في التاريخ المصري الحديث، ما ينفعش نعمل مسلسل عن الجبرتي ؟؟ طيب الطهطاوي ؟؟ طيب أحمد عرابي ؟؟ طيب سعد زغلول ؟؟ طيب طلعت حرب ؟؟

وتابع بخيت: "بلاش يا سيدي .. حضرتك بتحب التاريخ الإسلامي وبتموت في الإسلام والمسلمين، إيه رأيك في ابن سينا (ابو الطب ) ؟؟ طيب الحسن ابن الهيثم (البصريات )؟؟ طيب الخوارزمي (الجبر )..؟؟ طيب ابن خلدون (الاجتماع )؟؟ طيب أبو بكر الرازي ؟؟ طيب جابر بن حيان ؟؟ طيب ابن رشد ؟؟ ولا العلماء والفلاسفة مالهمش تأثير في التاريخ وما ينفعوش قدوة للأجيال الجديدة ؟؟

وأنهى حديثه قائلا: "الغرب بيخطف عقول الشباب بحروب الكواكب .. واحنا لما قررنا نعمل مسلسل تاريخي .. هنطلّع السيف والحربة والحصان من المخازن".

و نشر السيناريست الشاب إسلام حافظ، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، تدوينة، كتب فيها: "كان من أهم أحلام حياتي إني ألاقي شركة إنتاج ممكن تتحمس لإنتاج السيرة الذاتية لسيف الله المسلول خالد بن الوليد أو السيرة الذاتية لسيد القوة أحمس قاهر الهكسوس، الحمد لله من فترة طويلة واحد منهم أخد طريقة عشان يطلع للنور ومش هتنازل عن التاني، مسلسل سيف الله، إن شاء الله رمضان ٢٠٢٠، إنتاج سينرچي، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز"."

وكانت شركة سينرجي نشرت بيانا، عن المسلسل وصفته بالعمل الأضخم إنتاجاً فى تاريخ الدراما المصرية والعربية.