محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أكدت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة القديرة نادية لطفي، أن حالة الفنانة كبيرة جيدة الآن.
وأضافت خلال مداخلة مع برنامح "حضرة المواطن"، الذي يقدمه سيد علي، عبر قناة الحدث اليوم، إن لطفي أجرت عملية جراحية، وظلت بعدها 3 ساعات في العناية المركزة".
وأوضحت أنها الآن في غرفتها بالمستشفى، وتطمئن الجميع على حالتها الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| مدير أعمال نادية لطفي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها جراحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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