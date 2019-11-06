خاص الفن- هذا الذي قصدته باسكال مشعلاني بـ"حدا بيحب الكرسي اكتر من بلدو وشعبو"؟

ميرنا وليد - بيروت - بعدما أثارت الفنانة اللبنانية ​باسكال مشعلاني​ جدلاً واسعاً بما كتبته عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك تعليقاً على الأحداث التي يشهدها حالياً لبنان، متسائلةً كيف يتمسك السياسي بالكرسي بدلاً من وطنه وشعبه، وإن كانت تقصد سياسياً معيناً، تواصل موقع "الفن" مع مشعلاني للوقوف على رأيها بشكل اوضح، إذ اشارت إلى انها لا تقصد شخصاً معيّناً وهي تقصد الكل، والذين تحديداً من هم في موقع السلطة ولا يشكلون حكومة فوراً ويحبون الكرسي".

وأضافت :"أقصد من يزال جالساً على الكرسي ولا يفعل شيئاً فيما الناس تموت من الجوع، أقصد كل صرخة أم جالسة على الطريق وأولادها ليسوا معها، وأقصد كيف أغرقونا بالنفايات، والمواطن يدفع كل فاتورة مرتين، وهناك أشخاص جائعون، وأشخاص مرضى ولا يملكون ثمن الدواء، ".

وختمت مشعلاني :"هل يتطلب تشكيل الحكومة كل هذا الوقت؟ إنهم متمسكون بكراسيهم، كلن يعني كلن".