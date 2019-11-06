خاص الفن- السبب الحقيقي وراء انسحاب محمد سعد من مسرحية أحمد عزميغان ماركل والملكة ليتيزيا ارتدتا...

ميرنا وليد - بيروت - بعد الإتفاق على مشاركة الممثل المصري ​محمد سعد​ في بطولة مسرحية "العفريت وعلاء الدين" التي يؤدي بطولتها الممثل المصري ​أحمد عز​ ويخرجها أحمد الهواري، قرر سعد الإنسحاب والاعتذار عن العمل بشكل مفاجئ بعد ان كان مقررا عرضه في موسم الرياض.

وقد علم موقع "الفن" أن سعد قرر الاعتذار بعد ان علم بان أجر عز في المسرحية أعلى من أجره على الرغم من أن سعد يعتبر ممثل صف أول في اعماله ويقوم في المسرحية ببعض الاستعراضات والغناء.

وتردّد أن سبب آخر حفز سعد على الاعتذار هو الخلافات القديمة بينه وبين الهواري على خلفية فيلم "55 اسعاف" والذي تعاونا فيه قبل سنوات طويلة فتخوف سعد من عودة الخلافات مجددا بينهما فقرر الاعتذار عن العمل الى حين عثوره على نص مسرحي خاص به يشارك من خلاله في موسم الرياض.

الجدير ذكره أن مسرحية "العفريت وعلاء الدين" من بطولة أحمد عز، وهشام اسماعيل، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، وتارة عماد، وهي من تأليف ورشة كتابة يشارك فيها حسن المهدي ومحمد جلال ومحمد طلعت وأحمد شيكو وضياء محمد، ومن إخراج مجدي الهواري.