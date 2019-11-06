فن ومشاهير

ميغان ماركل والملكة ليتيزيا ارتدتا التنورة نفسها

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ميرنا وليد - بيروت - دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ و​الملكة ليتيزيا​ ملكة إسبانيا يحظى أسلوب ملابسهما بالاعجاب عالمياً.

في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 ، تم تصوير الدوقة في تنورة جلد حمراء اللون أثناء حضورها خطوبة في قلعة وندسور. وحينها استضافت ميغان مناقشة مائدة مستديرة لمؤتمر القمة العالمي للشباب، برفقة زوجها الأمير هاري.
وارتدت ميغان نسخة خضراء من التنورة الجلدية في أكتوبر 2018 خلال زيارة إلى برايتون مع الأمير هاري.

الأسبوع الماضي ارتدت الملكة ليتيزيا، التنورة نفسها خلال رحلتها إلى كوريا الجنوبية مع الملك فيليب السادس.

تجدر الإشارة أن التنورة من Boss by Hugo Boss.

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