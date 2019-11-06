ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: أحمد السقا يرتدي النقاب .. إليسا تدعم وسام حنا وهذا شبيه مايكل جاكسون موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية قراء موقع الخليج 365 يختارون "يوم تلات" أغنيتهم المفضلة للفنان عمرو دياب https://www.elfann.com/news/show/1255639 إستفتاء الفن : أية أغنية تفضلون للفنان حسين الجسمي؟ https://www.elfann.com/news/show/1255644 إليسا :"يللي عم يتعرضلو وسام هوي دليل انحطاط أخلاقي" وهو يرد https://www.elfann.com/news/show/1255687 خاص "الفن"- إنسحاب جيني إسبر من "صقار".. ومن هي بديلتها؟ https://www.elfann.com/news/show/1255649 أحمد السقا يطل بالنقاب في فيلمه الجديد- بالصور https://www.elfann.com/news/show/1255697 شبيه مايكل جاكسون نسخة طبق الأصل عنه- بالفيديو https://www.elfann.com/news/show/1255637 Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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