جدل في السعودية بعد فتوى جواز ان تكون العصمة بيد المرأة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - أثار تصريح لعضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المنيع حول اشتراط المرأة في عقد الزواج أن يكون لها حق تطليق نفسها الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وقال المنيع لصحيفة عكاظ السعودية إنه “في حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم”.

وتصدر هاشتاغ “#جواز_العصمة_بيد_المرأة” قائمة أكثر الوسوم انتشارا على تويتر في السعودية وحول العالم حاصدا أكثر من 20 ألف تغريدة.

وانقسمت التغريدات بين مؤيد لمنح المرأة حق تطليق نفسها، وبين من عارض ذلك.