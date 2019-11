شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال درامية جديدة تستقبلها الشبكة الأمريكية صاحبة مسلسل GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO الأمريكية، عن تريلر جديد ضم عدد كبير من الأعمال الدرامية المنتظر عرضها ضمن الخطة المنتظرة في الشهرين الأخيرين من عام 2019 وبداية العام المقبل.

ومن ضمن الأعمال الدرامية المنتظرعرضها مسلسل Perry Mason الذي تدور أحداثه في إطار الجريمة، ومن المقرر أن يبدأ طرحه خلال العام المقبل، ويتكون من 5 حلقات فقط، بالإضافة إلى عدد كبير من مسلسلات الأنيميشن.

وكشفت الشبكة منذ أيام عن تفاصيل مسلسل الجديد يأتي بعنوان House of the Dragon المشتق أحداثه من مسلسل Game of thrones والمقرر أن تدور قصته عن عائلة التايجريان وقبل 300 عام من أحداث السلسلة الأخيرة.