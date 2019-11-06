ما الذي يجمع علا الفارس ومهيرة عبد العزيز ورابح صقر؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 02:52 صباحاً - يصادف اليوم السادس من نوفمبر / تشرين الاول عيد ميلاد كل من الاعلاميتين الاماراتية مهيرة عبد العزيز والاردنية علا الفارس والفنان السعودي رابح صقر.
فقد نشرت مهيرة عبد العزيز صورة لها وللفنان رابح صقر عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “سعيدة باحتفالي بيوم ميلادي مو بس بين اهلي وناسي في الرياض … مع الفنان العزيز رابح صقر اللي يصادف كمان ٦ نوفمبر يوم ميلاده ……. Happy Birthday to me and rabeh saqer”.
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