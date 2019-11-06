سما المصري تتوعد تركي ال الشيخ!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2019 02:52 صباحاً - وجهت سما المصري، رسالة نارية للمستشار تركي آل الشيخ ردا على تصريحات الأخير التي أدلى بها وأثار غضب جماهير الزمالك.كان تركي آل الشيخ قال منتقدا أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك: “لا أعرفه هل هو يقرب لسما المصري؟”.

ونشرت سما المصري مقطع فيديو لتركي ال الشيخ عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “تاني مرة تجيب سيرتي وأنا ولا أعرفك ولا انت تعرفني ومش فاهمة انا تعباك في ايه كل شوية تجيب سيرتي”.

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اختتمت: “طب بص يا تركي من غير شيخ ولا سموك ولا سيادتك ومعاليك والكلام للي الناس بتضحك عليك بيه دا أنا هرد عليك بفيديو بس صدقني هتنبسط أوي هابهرك اتقل تتكيف استعجل تتليف أهلا بيك في حضن وطنك التاني مصر”.