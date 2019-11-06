روجينا وأحمد زاهر وشيماء سيف في حفل افتتاح مهرجان «بي يوند» بالكويت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بي يوند السينمائي الدولي بالكويت.

الحفل شهد حضور كل من الفنان أحمد زاهر وزوجته، وشيري عادل، وشيماء سيف وزوجها، وروجينا، والفنان الأردني منذر رياحنة، والفنان داود حسين، ومنى شداد، وهند البلوشي، وغيرهم.

Advertisements

الفنان أحمد زاهر شارك جمهوره بمجموعة صور جمعته بنجوم الفن حضور المهرجان، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليها بقوله: “أجمل أصدقاء و احلي نجوم في افتتاح مهرجان بيوند السينيمائي الدولي #الكويت #يوم_زي_العسل”.

وانطلقت أولى دورات مهرجان “بي يوند” الدولي للأفلام القصيرة على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا في الكويت، متضمنة نحو 200 فيلم متنوع، وذلكفي خطوة تستهدف النهوض بالحركة الفنية والسينمائية، ومن المقرر أن ويستمر المهرجان حتى 7 نوفمبر الجاري.

وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمته فرقة الماص الكويتية للفنون الشعبية، كما تم تكريم كل من الفنان والإعلامي الكويتي محمد المنصور، والفنان سعد الفرج، والفنانة حياة الفهد، والمخرج خالد الصديق.