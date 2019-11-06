- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بي يوند السينمائي الدولي بالكويت.
الحفل شهد حضور كل من الفنان أحمد زاهر وزوجته، وشيري عادل، وشيماء سيف وزوجها، وروجينا، والفنان الأردني منذر رياحنة، والفنان داود حسين، ومنى شداد، وهند البلوشي، وغيرهم.
الفنان أحمد زاهر شارك جمهوره بمجموعة صور جمعته بنجوم الفن حضور المهرجان، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليها بقوله: “أجمل أصدقاء و احلي نجوم في افتتاح مهرجان بيوند السينيمائي الدولي #الكويت #يوم_زي_العسل”.
وانطلقت أولى دورات مهرجان “بي يوند” الدولي للأفلام القصيرة على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا في الكويت، متضمنة نحو 200 فيلم متنوع، وذلكفي خطوة تستهدف النهوض بالحركة الفنية والسينمائية، ومن المقرر أن ويستمر المهرجان حتى 7 نوفمبر الجاري.
وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمته فرقة الماص الكويتية للفنون الشعبية، كما تم تكريم كل من الفنان والإعلامي الكويتي محمد المنصور، والفنان سعد الفرج، والفنانة حياة الفهد، والمخرج خالد الصديق.
كانت هذه تفاصيل خبر روجينا وأحمد زاهر وشيماء سيف في حفل افتتاح مهرجان «بي يوند» بالكويت.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.