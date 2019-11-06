نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في«موسم الرياض»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأكبر في المملكة العربية السعودية، نفاد التذاكر للحفل الذي سيحييه المطرب عمرو دياب، يوم الخميس 7 نوفمبر.
ومن جانبه يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل ضخم في «موسم الرياض»، يشهد أيضًا مشاركة كل من مغني الراب الأمريكي ذي الأصول المغربية فرنش مونتانا، وديميتري فيجاس ولايك مايك، ثنائي الـ«دي جي» العالمي.
وكان النجم والمطرب المصري عمرو دياب، قد أطلق مؤخرا، أغنية “أول يوم في البعد”، وهي سابع أغنيات ألبومه الجديد “أنا غير”.
وكانت الصفحة الرسمية للهضبة قد أعلنت عن طرح الأغنية، عبر خدمة الاستماع لأغنيات الألبوم مع إحدى شركات الاتصالات، وهي من كلمات أحمد المالكي، وتلحين محمدي، وتوزيع أسامة الهندي.
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