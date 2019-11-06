- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
على موسيقى دقات قلب للموسيقار الراحل أحمد فؤاد حسن، انطلقت الأمسية الرابعة من فعاليات الدورة الـ ٢٨ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لتسجل مؤشرات ارتفاع الوعي الفني نجاح خطط الثقافة المصرية فى مقاومة محاولات تشويه وجدان المجتمع.
ففي رحاب المقامات الشرقية حول النجم المصري محمد الحلو مسرح الأوبرا الكبير إلى مظاهرة فى حب مصر، حيث تغنى بـ “عظيمة يا مصر ، حبايب مصر”.
وبصوته المنتمي إلى زمن الفن الجميل، وبمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي، تغنى بـ “لعبة الأيام ، بتلوموني ليه ، وحياتك يا حبيبي”، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة منها “الوسية ، يا حبيبى” وأهيم شوقا”، وغيرها.
يذكر أن مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.
ويحيي حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى, الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، أصالة، كارمن سليمان، فايا يونان.
وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الحلو يحيي اليوم الرابع من مهرجان الموسيقى العربية.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.