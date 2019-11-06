حفيد محمود ياسين يتجه للتمثيل.. تعرف عليه بالصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اتجه الحفيد الأكبر للفنان الكبير محمود ياسين، والذي يدعى ” محمود ياسين جونيور” لمجال التمثيل مؤخرا، وذلك من خلال إحدى حكايات مسلسل “نصيبي وقسمتك3” تأليف والده الفنان عمرو محمود ياسين.

محمود ياسين جونيور أكد أنه منذ فترة طويلة وهو يطلب من والده أن يدخل مجال التمثيل، لكن واجه رفضا منه ومن الأسرة كلها، وذلك بسبب الخوف عليه من صعوبات المهنة والضغط الكبير الذي يتعرض له من يمتهنها.

وأضاف أن رفض العائلة هو سبب تأخره في خوض التجربة، ومع إصراره قرر والده أن يجري له تجربة أداء برفقة أحد الأشخاص، وعندما أدرك أن لديه موهبة التمثيل وافق، لأنه لم يرد أن يكون السبب في تعطيل مسيرته عن أمر يحبه ولديه موهبة فيه.

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الفنان الشاب تابع، في تصريحات صحفية: “أسرتي مكانوش حابين ادخل المجال ده لأن صعب مش زي ما بيبان للناس، وده اللي اكتشفته بعد كده بالتجربة”.

أما عن مشاركته في حكاية “ما يطلبه المستمعون” ضمن مسلسل “نصيبي وقسمتك3”، أكد أنه لم يختر المشاركة في هذه الحكاية بالتحديد، بل أنه كان يفضل أن تكون تجربته الأولى في عمل سهل، لكنه رأى بعد ذلك أنه أمر جيد أن تكون بدايته في عمل قوي مثل ذلك، وأضاف: “إحنا عاملين مجهود كبير.. يعني دلوقت بقالنا 36 ساعة شغالين متواصل”.

وأكد انه قرر أن يتفرغ لمهنة التمثيل تماما، رغم أنه لم يتعاقد على أي أعمال بشكل رسمي حتى الآن، وعبر عن أمنياته في التعاون مع نجوم مثل الفنان يحيى الفخراني والفنان خالد الصاوي، ومن قبلهم جده الفنان محمود ياسين، قائلا: “كنت أتمنى اشتغل مع جدي.. أي حد يحب يشتغل مع محمود ياسين فما بالك حفيده!!”.