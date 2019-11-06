أصالة توجه رسالة مؤثرة لنوال الكويتية بعد مرضها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة نوال الكويتية لأزمة صحية شديدة، مما دفعها للاعتذار عن إحياء حفلها في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض.

أصالة وجهت رسالة مؤثرة لصديقتها نوال، تمنت لها فيها الشفاء العاجل، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “يا حبيبة الرّوح وياصديقتي القريبة الحنونه الطيّبه ... ألّف سلامة على قلّبك وماتشوفي شرّ”.

وأضافت: “الله يحفظك لعيلتك الكبيرة الّلي صرتي بالنّسبه إلهم المثل الأعلى للرقيّ والفنّ الرفيع المُتقن، سلامة قلّبك وروحك وصوتك ياقلبنا وروحنا وصوتنا نوالتي الغاليه #نوال_الكويتيه”.

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وكانت شركة “روتانا” قد أصدرت بيان رسمي، قالت فيه: “تنويه.. لعارض صحي، تعتذر النجمة نوال الكويتية من جمهورها، عن المشاركة في حدث ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض، داعين المولى عز وجل لها بالشفاء العاجل، وأن يلهمها تعالى ثوب العافية، وتعود قريبا لمحبيها، خطاك الشر يا أم حنين”.

ومن جانبها طمأنت الفنانة الكويتية جمهورها على صحتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “صباح الخير.. حبيت أطمنكم إني الحمدلله بخير، شوية تعب ويزول إن شاءالله، شكراً لكل من سأل عني، والله لا يحرمني منكم وأشوفكم قريب إن شاء الله”.