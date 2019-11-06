أحمد السقا يشوّق جمهوره لـ «العنكبوت» بصور غريبة من الكواليس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شوّق الفنان المصري أحمد السقا جمهوره لفيلمه الجديد، الذي يحمل اسم “العنكبوت”، بمجموعة صور غريبة من كواليس العمل.

الفنان المصري ظهر في الصور، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو متخفي بوشاح أسود أشبه بالنقاب، واستكمل التخفي بسترة سوداء.

السقا ظهر أيضا في إحدى الصور بعد أن رسم “وشم” يحمل شكل خيوط العنكبوت، وذلك في إشارة لاسم الفيلم، وقد عبر جمهوره عن تشوقهم الشديد لمشاهدة الفيلم.

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وفيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ومحمد لطفي، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وكانت النجمة منى زكي قد تحدثت من قبل عن تفاصيل دورها في فيلمها الجديد “العنكبوت”، حيث كشفت أنها ستنافس السقا في الأكشن خلال الفيلم، لافتة إلى أنها ستقدم معه عدد من مشاهد الأكشن، بالإضافة إلى أن العمل به جانب “لايت وخفيف” بخلاف الأكشن.

وبسؤالها إن كانت قد خضعت لتمارين قبل تنفيذ هذه المشاهد، قالت مازحة: “أنا جاهزة مش محتاجة تمارين”، مؤكدة على أنها دائما تحافظ على لياقتها البدنية، وأنها نفذت المشاهد بنفسها ورفضت اللجوء لدوبلير، إلا عندما كان يصر المخرج على ذلك.

وعما إذا كانت قد تعرضت لإصابات جراء تنفيذها هذه المشاهد، أكدت، في لقائها ببرنامج The Insider، أنها لم تتعرض لإصابات شديدة بل أصيبت بخدوش بسيطة.