الفنانة السورية سارة عن الحكم بحبس زوجها السابق: الحمد لله مستنياه من سنة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة السورية سارة نخلة، ملكة جمال سوريا السابقة، على تأييد المحكمة الحكم بحبس زوجها السابق الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، سنتين بتهمة خيانة الأمانة.

وقالت في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “اليوم يوم مميز بالنسبالي كنت مستنياة بقالي سنة بالتمام والكمال بالصبر والاتكال على ربنا والحمد لله بعد عذاب وبفضل ربنا وفضل أستاذي وسندي المستشار عاصم قنديل المحترم حقي هايرجعلي وبحكم محكمة الحمد لله”.

وأضافت: “اليوم المحكمة حكمتلي الحمد لله وكسبت القضية بالرغم من أنه جايب ناس تشهد زور وهما لا شافوا ولا سمعوا حاجة بس ربنا شايف وعارف وأظهر الحق وفلوسي هاترجعلي بالقانون وبحكم محكمة”.

وتابعت: “أنا استحملت كتير وناس كتير شاهده وطول الوقت بقول مش عايزة محاكم ومش عايزة الموضوع يكبر ولكن الطرف الثاني هو المسئول عن كل دا والراجل هو المسئول في الآخر وعود كاذبة وتأجيل ومماطلة، النهايات أخلاق أنا اتمرمطت وغلبت سنة كاملة على ذمة راجل لا عايز يطلقني ولا عايز يرحمني وكل شوية يعملي قضية جديدة هو ومامته”.

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واستطردت: ” ناس كتير تدخلت وأنا كبرت للناس كلها وسايرت كتير وناس كتير عارفين سارة صبرت قد إيه سنة كاملة رايحة جاية بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بقول الكلمتين دول عشان محدش يحاول يقولي يا سارة ليه كدا ويا سارة خلينا نحل الموضوع بشكل ودي انا غلبت يا جماعة سنة كاملة ولا يصح إلا الصحيح في الآخر”.

ووجهت نصيحة للفتيات قالت فيها: “ما تتكسفيش تطالبي بحقك علشان اللي كالوا حقك عمرهم ما اتكسفوا وهما بيبلعوه، البلد دي فيها قانون وفيها رجالة تهد جبال ولا يرضوا إن ست تتظلم رجالة بصحيح وقفوا معايا في أزمتي”.

وأنهت كلامها قائلة:”شكرًا للقضاء المصري العادل النزية الشريف وشكرًا لرب العالمين وشكرًا لأهلي اللي استحملوني واستحملوا وجع دماغي”.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، قد قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بمعاقبة الفنان أحمد عبدالله محمود، بالحبس عامين؛ لعدم سداده إيصال أمانة لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة.