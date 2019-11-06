سر فقدان مي عز الدين لوزنها.. وحقيقة خضوعها لجراحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين، سبب فقدانها الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية، كما ردت على أنباء خضوعها لجراجة لفقدان وزنها.

مي قالت خلال لقائها بإحدى القنوات العربية، إنها شخصية غريبة حيث أنها تأكل في كل حالتها سواء كانت فرح أو حزن، فإنها لا تتوقف عن الأكل، نافية أن تكون في حالة حب خلال هذه الفترة.

وأضافت، أن وزنها قد زاد بشكل كبير، وخضعت بعدها لنظام قاسٍ لإنقاصه ولم تستطع التوقف عنه، نافية خضوعها لأي جراحة لإنقاص أو نحت جسدها.

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وكشفت مي عن تفاصيل برنامجها الغذائي الذي خضعت له والذي يدور حول تناولها وجبه خفيفة كل ساعتين تتكون من معلقتين فقط، ووصفته بأنه صعب جدًا ولكن نتائجه جيدة جدًا، مؤكدة أن البعض من أصدقائها يقول لها انها أصبحت نحيفة جدًا.

يذكر أن أخر أعمال مي عز الدين، كان مسلسل “البرنسيسة بيسة”، والذي طرح في السباق الرمضاني الماضي، وشارك في بطولة المسلسل بوسي، وأمير المصري، ومحمد أنور، وسليمان عيد، وإيمان السيد، وحجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد.