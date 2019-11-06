ديانا حداد ترد على اتهامها بالنشاذ ومحاولة التغطية على صوت نجوى كرم.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة اللبنانية ديانا حداد لهجوم قوي عبر مواقع اتواصل الاجتماعي، وحملات سخرية واسعة بعد انتشار مقطع فيديو من الحفل الغنائي الذي أحيته ضمن فعاليات «موسم الرياض» بمشاركة نجوم لبنان الثلاث «نجوى كرم، عاصي الحلاني، وملحم زين».

فبعد وصلة طربية قدمها كل فنان على المسرح بمفردة ضمن فعاليات «ليلة بيروت»، فاجأ النجوم الأربع الحضور، وقدموا أغنية «تعلا وتتعمر يا دار» تحية للبنان، إلا أن مقطع الفيديو المنتشر لهذه الفقرة الغنائية، اظهر ديانا تغني بشكل غير مريح وغير متناسق مع شركائها على المسرح، حتى أن البعض اتهمها بالنشاذ وبمحاولة ابراز صوتها واخفاء صوت نجوى كرم التي غطت ملامح الغضب عليها بشكل واضح على المسرح.

Advertisements

ديانا دافعت عن نفسها، مؤكدة أن فكرة تقديم الأغنية كانت وليدة اللحظة، ولم يتمرن عليها النجوم الأربع قبل الحفل، مشددة على أن الخطأ الذي وقع لم يكن مقصوداً، وأضافت: «كانت أغنية عفوية جدًّا وليدة اللحظة.. يعني قبل ما نطلع على المسرح اتفقنا عليها بشكل عفوي وقدمناها وكان الهدف منها حب لبنان الغالي »

وأضافت: «الحمدلله طلعت كتير حلو وغنينا فيها بحب، وقدمنا فيها صوتنا واحساسنا للبنان، والأهم أخذنا سيلفي تاريخي بأيد خيي عاصي الحلاني».