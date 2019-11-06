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شكرا لقرائتكم رامي إمام يتعرض لموقف مفزع.. والسبب ياسمين عبد العزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المخرج المصري رامي إمام عن موقف مفزع تعرض له بسبب زميلته الفنانة ياسمين عبد العزيز، فقرر أن يشارك به جمهوره وأصدقاءه.
ونشر من خلال حسابه على "إنستغرام" فيديو يتحدث فيه عما جرى، حيث أكد لمتابعيه أنه تعرض لموقف مفزع في الصباح وهو يتصفح حسابه.
بعدما وجد رسالة من ياسمين عبد العزيز له، ترسل من خلالها صورة للقط "بوبوس" الخاص بابنتها، وهو قط من نوع خاص ويختلف عن بقية القطط.
وأوضح المخرج المصري أنه كان مترددا في نشر الفيديو، خاصة أن القط قد يكون غريب الملامح للبعض.
وتتعمد ياسمين عبد العزيز أن ترسل صور القط لزملائها في الوسط الفني، قبل النوم وفور استيقاظهم من النوم.
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